Romina Power, il ritorno in tv al fianco di Mara Venier a Domenica in: l’indiscrezione

Romina Power, cantante ed artista poliedrica nonché ex moglie del cantautore pugliese Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé non tanto per le sue foto al mare pubblicate recentemente su Instagram, bensì per una novità lavorativa che potrebbe riguardare la celebre figlia dell’attore di Hollywood Tyrone Power.

Mentre Al Bano si dedica oltre al canto e alla musica anche alla recitazione – presto lo vedremo in una nuova fiction con Lino Banfi -, anche Romina potrebbe presto ritornare in tv con uno spazio gestito da lei; una cosa decisamente più consona alla sua personalità, che nulla ha a che fare con l’altra importante proposta che sembra aver ricevuto la Power, cioè quella di fare da opinionista al Grande Fratello Vip, proposta che sembra essere stata declinata dalla cantante.

I rumors su Romina Power a Domenica in

Mara Venier sta sin da ora affilando le armi per preparare una nuova edizione di Domenica In, che possa superare i dati di ascolto della stagione passata. Per raggiungere il suo obiettivo, i rumors più accreditati rivelano che la Venier avrebbe chiesto alla Power di partecipare a Domenica in, dove è già stata ospite, per gestire uno spazio tutto suo.

A riportare l’indiscrezione è il settimanale di gossip Di Più, che si appresta anche a sottolineare il fatto che ancora non ci sono dettagli al riguardo, ma sembra che Romina parlerà di amore e dei rapporti di coppia; una situazione che rievoca in molti la conduzione della Power del programma “Per tutta la vita“, al fianco dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Nell’attesa di ulteriori dettagli e di conferme, Mara Venier ha svelato alcune anticipazione sulla nuova Domenica In che, sostanzialmente, sarà sempre la stessa, in tal senso le parole della conduttrice: “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa“. Addio quindi al gioco del cartellone, che risultava complicato, per il resto sembra che tutto rimanga confermato.