Romina Power: "Ho baciato Al Bano dietro le quinte"

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno formato un importanti duo musicale italiano diventato famoso per alcuni brani come “Felicità”, “Ci sarà” e “Libertà”. Nel 1984 hanno anche vinto il Festival di Sanremo con il brano “Ci sarà”. I cantanti sono stati sposati dal 1970 al 1999 ed hanno avuto quattro figli: Ilenia (nata il 29 novembre 1970 e scomparsa misteriosamente il 6 gennaio 1994), Yari (nato il 21 aprile 1973), Christel (nata il 25 dicembre 1985) e Romina Junior (nata il 1 giugno 1987).

Nonostante la coppia si sia separata nel 1999 la loro carriera professionale è continuata insieme dal 2013. Il duo canoro attualmente è stato infatti ospite del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Amici”. Albano e Romina, insieme a Rudy Zerbi, sono infatti protagonisti del divertente gioco “Quanto mi conosci?”.

In questo gioco il giudice deve fare delle specifiche domande relative al loro rapporto e alla loro vita professionale ai cantanti che devono poi rispondere. Nella puntata finale del talent show andata in onda ieri, venerdì 3 aprile 2020, che ha decretato la cantante Gaia Gozzi (arrivata anche in finale ad “C Factor”) vincitrice assoluta sono stati protagonisti anche Albano e Romina.

Alla domanda: “Quando è stato il nostro ultimo bacio?“, Albano ha dovuto rispondere ed cantante ha rivelato di non ricordare il momento visto che a suo avviso sono passati molti anni. Romina non è sembrata però essere d’accordo ed ha prontamente ribadito come ciò non sia vero, queste le sue parole: “Ma come? È stato dietro le quinte poco fa. Non te lo ricordi?”.

Albano nel corso della serata ha più volte ringraziato la presentatrice Maria De Filippi per il grande lavoro svolto con i concorrenti in gara, rivelando come avrebbe partecipato anche lui al talent show se la sua carriera non fosse iniziata già tanti anni fa.