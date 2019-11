Romina Power, gli auguri per la figlia Ylenia che trafiggono il cuore: "Avrei voluto abbracciarti per sempre"

Oggi 29 novembre, per Romina Power è una giornata particolarmente dolorosa; 49 anni fa veniva alla luce la sua primogenita Ylenia Carrisi. Purtroppo da ben venticinque anni questa giornata, che dovrebbe essere per tutti motivo di gioia, si è trasformata in un giorno di forte dolore, da quando la ragazza è scomparsa e di lei non si ha nessuna notizia.

Ylenia avrebbe compiuto 49 anni e la mamma Romina la ricorda con una dolce foto su Instagram che le vede abbracciate quando Ylenia era ancora una bambina. La Power non si è arresa mai, ha continuato a sperare, a credere che la figlia possa essere ancora viva da qualche parte, anche lontano da lei, ma viva.

Gli auguri di Romina Power per la figlia Ylenia

E così posta una foto di quando era ancora una bambina, stretta fra le sue braccia e di fianco parole che arrivano dritte al cuore e danno la giusta misura della disperazione che accompagna giorno dopo giorno Romina: “Happy birthday, Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever! (Buon compleanno, Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti così per sempre!)”.

Il caso della sua sparizione non è stato mai risolto: secondo un’ipotesi mai accertata sembra che Ylenia sia stata vista precipitare nelle gelide acque del Mississipi il 6 gennaio del 1994, dopo alcuni giorni dalla sua scomparsa. Dopodiché di lei non si sono avute notizie e il suo corpo non è mai stato trovato e identificato.

La speranza di poterla rivedere o di avere sue notizia, non ha mai abbandonato la mamma Romina Power che continua la sua lotta per riuscire a sapere almeno cosa sia successo alla sua bambina. Giorni fa è stata mandata in onda a “Chi l’ha visto” un’immagine di Ylenia invecchiata digitalmente, nella speranza che qualcuno la possa riconoscere: “Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”, ha dichiarato Romina Power.