Romina Power furiosa, l’appello ad Al Bano: "A freno la lingua della Lecciso"

Come procedono i rapporti tra le rivali Romina Power e Loredana Lecciso? Pare non proprio bene. Vano si è rivelato il tentativo di riappacificazione messo in atto da Al Bano Carrisi. Qualche mese fa il cantante di Cellino San Marco ha lanciato un appello all’ex moglie e alla sua attuale compagna durante una intervista a Domenica In.

In quell’occasione aveva svelato un sogno a Mara Venier, ovvero quello di vedere le madri dei suoi figli sedute allo stesso tavolo a mangiare insieme. Un sogno che non si avverrà mai perché è emersa una nuova querelle tra le due donne. La bomba arriva direttamente dal settimanale Nuovo.

Nel dettaglio, la rivista diretta da Riccardo Signoretti ha fatto sapere che Romina Power pare abbia fatto una richiesta esplicita ad Al Bano: “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana” Gli equilibri nella famiglia Carrisi sarebbero molto cambiati rispetto a qualche tempo fa.

Se prima l’artista non ha mai preso le difese di una delle due donne, adesso sembrerebbe essersi schierato dalla parte di Loredana Lecciso. La Power non avrebbe gradito il passaggio in cui la mamma di Jasmine e Albano jr, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi, spiegava di aver concesso a troppe bocche di mischiarsi nella sua vita di coppia.

A suo dire, non consentirà più ad anima viva di varcare il confine sentimentale. Tutta questa ricostruzione sarà vera? Pare che ci sia un freno televisivo per i Carrisi: Al Bano, fuori da The Voice Senior condurrà soltanto La Notte della Taranta. L’evento è stato già registrato, occasione in cui non sono mancate le polemiche, e sarà trasmesso sabato 4 settembre 2021 su Rai1.

Loredana Lecciso ha detto no al Grande Fratello Vip per l’ennesima volta. Dopo qualche giorno di riflessione avrebbe deciso di declinare l’offerta di Alfonso Signorini. Anche la trattativa tra il reality show e la figlia Jasmine Carrisi è saltata.