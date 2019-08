Romina Power e lo struggente ricordo della figlia Ylenia

L’ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore per un post, dolcissimo ma allo stesso tempo struggente, pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove la figlia dell’attore hollywoodiano Tyrone Power si è lasciata andare ad un ricordo privato e molto emozionante.

Ci sono legami indissolubili che neanche la più beffarda delle vite può spezzare, uno di questi è sicuramente quello che unisce una madre ad un figlio. Romina conosce bene questo sentimento, unico ed indescrivibile, anche perché lei di figli ne ha avuti quattro: Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr.

Romina Power ricorda la figlia Ylenia

Se per molti questo legame è sinonimo di gioia infinita e viscerale, per Romina Power e l’ex marito Al Bano Carrisi da quel maledetto 1° gennaio del 1994 è diventato un dolore senza fine; infatti risale proprio a quella data l’ultima volta che i due hanno sentito telefonicamente la loro amata primogenita, Ylenia, andata a New Orleans per passare gli ultimi giorni dell’anno.

Un viaggio che è divenuto presto una tragedia, perché Ylenia non solo è scomparsa senza aver lasciato traccia, ma sembra essersi dissolta nel nulla. Tutte le indagini, pubbliche e private, gli appelli, le segnalazioni fatti negli ultimi 26 anni sono risultati vani, procurando nel cuore dei genitori di Ylenia, così come nelle rispettive famiglie Carrisi e Power un dolore indicibile ed indescrivibile.

Se la morte di un figlio è già qualcosa contro natura che difficilmente si accetta, ancor peggio è la scomparsa di una figlia, senza un perché. Ed in questi lunghi anni mentre Al Bano ha cercato la pace nella rassegnazione, Romina non si è mai arresa all’idea di sapere sua figlia morta, sperando sempre nella sua esistenza in vita. Una speranza che appare a molti come la negazione di una realtà crudele e disumana.

Nelle ultime ore Romina Power, solimanente molto riservata sull’argomento, a sorpresa ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto privato dove si vede in tutta la sua bellezza e splendore la figlia Ylenia, a commento del quale un breve commento in inglese di cui vi proponiamo una traduzione: “La mia Ylenia con Muffy lontano e molto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose“.

La recente gioia vissuta dalla Power per l’arrivo della nuova arrivata in famiglia, Cassia, secondogenita di Cristel e del miliardario Luksic, non sembra aver affievolito il dolore di mamma Romina, che solo nei suoi ricordi ritrova l’amata figlia Ylenia.