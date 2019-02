Romina Power e Al Bano nuovamente nonni. Cristel Carrisi aspetta il suo secondo figlio

Al Bano Carrisi e Romina Power sono al settimo cielo dal momento che la famiglia sta per allargarsi nuovamente. Cristel Carrisi ha infatti rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in edicola venerdì 22 febbraio 2019, di essere incinta del suo secondo bambino. Per la ragazza che oltretutto è una bravissima cantante e stilista si tratta infatti della seconda gravidanza dopo che a maggio 2018 aveva dato alla luce il piccolo Kai.

Sposata con Davor Luksic, Cristel ha dato la bellissima notizia rivelando “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi . I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”. La figlia di Al Bano e Romina dunque sembra destinata a non volersi fermare qui ma avere invece una bellissima famiglia piena di bambini.

Rispetto alla gravidanza di Kai, che in un primo momento venne vissuta lontana dai riflettori per poi essere comunicata proprio con la nascita del primo nipotino proprio da Al Bano durante una puntata di The Voice of Italy, questa volta Cristel ha invece deciso di annunciarla addirittura attraverso un’intervista sul settimanale Gente.

Nonno Al Bano e nonna Romina, già uniti più che mai grazie anche al piccolo nipotino, sono entusiasti e non vedono l’ora di coccolare anche il nuovo nascituro che, a questo punto, si spera sia una bellissima bambina. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni in merito ma non è detto che non lo facciano nei prossimi giorni.

Non ci resta dunque che vedere come andrà la gravidanza di Cristel ma soprattutto vedere se nonno Romina e nonno Al Bano decideranno di fare un concerto magari in Croazia visto che la stessa la stessa Cristel, si è trasferita proprio là, dopo il matrimonio del 2016 assieme al marito Davor Luksic.