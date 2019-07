Romina Power attaccata sul web: gli haters l’accusano di essere stonata

Romina Power, cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornata ad infiammare i social, stavolta non per post o commenti al vetriolo contro Loredana Lecciso, bensì per alcune presunte stonature che avrebbe commesso in una recente apparizione televisiva in coppia con il celebre ex partner che, al contrario, incanta sempre con la sua voce e le sue performance musicali.

La celebre figlia di Tyrone Power è stata attaccata pesantemente sui social per le sue capacità canore che, stando a quanto si legge, non sarebbero minimamente paragonabili a quelle del “leone di Cellino San Marco”. Per molti infatti mentre Al Bano è forte di anni di studio e perfezionamento musicale, la Power invece non sembra poter contare sulla stessa preparazione e potenza vocale.

Romina Power attaccata dagli haters

Secondo molti la coppia, che in passato ha fatto sognare l’Italia e vinto anche una passata edizione del Festival di Sanremo, sarebbe perfino il frutto di una strategia di marketing studiata a tavolino anni fa, per dare al pubblico la favola che tanto sognavano, cioè quella dell’incontro di due mondi consì diversi come quello patinato e modaiolo di Hollywood e quello contadino di Cellino San Marco.

I commenti che si registrano nelle ultime ore sui social dopo l’esibizione dei due all’Arena di Verona, riproposta da Rai 1 il 12 luglio scorso, sono davvero impietosi; tra i tanti c’è un utente che su Twitter scrive: “Ma l’ha mai presa una nota?“, mentre un altro gli fa eco chiosando: “Stonata come una campana“.

Anche Al Bano sembra perdonare le sue defiance, quando ad esempio la Power sbaglia le parole del brano forse più celebre della coppia, “Felicità“, mettendo “sorriso” al posto della parola “pensiero” . Piccoli intoppi che vengono perdonati dai più, perché è ancora tanta la voglia nei fan di rivedere Al Bano e Romina Power insieme sul palco così come nella vita privata.