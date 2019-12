Romina e Yari Carrisi ricordano la mamma di Al Bano su Instagram

La notizia della morte di Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi, ha fatto il giro del mondo nel giro di poche ore, attestazione questa del grande amore ed affetto non solo che i fan nutrono nei confronti del celebre artista di Cellino San Marco, ma anche di grande rispetto e onore per una donna che è stata una colonna portante della grande famiglia Carrisi, ma anche un esempio per tutta Italia.

Non è un mistero il grande legame che legava Al Bano alla sua mamma, che lo ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili e bui della sua vita. Ecco perché Jolanda è apparsa al fianco del cantante in diversi servizi televisivi ma anche interviste, dove ha raccontato anche il rapporto con la ex nuora, Romina Power, così come i nipoti.

Romina e Yari ricordano Jolanda

A poche ore del triste annuncio della dipartita di Donna Jolanda, sia Romina Power che Yari Carrisi hanno pubblicato dei post su Instagram, dove hanno voluto ricordare la mamma di Al Bano. Romina e Jolanda sono sempre state legatissime, infatti più di una volta la Power ha definito Jolanda come la sua seconda mamma.

A corredo di uno scatto che ritrae Romina mentre abbraccia la signora Jolanda, si legge: “Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno“. Parole a cui fanno eco quelle di Yari Carrisi, che sul suo account ufficiale Instagram scrive un toccante messaggio per l’amata nonna: “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale” – per poi aggiungere – “Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola“.

Nonna Jolanda si è sempre presa cura di tutti, facendo da collante alla grande famiglia dei Carrisi, ma con il suo esempio, la sua bontà e la sua umiltà è diventata – come scritto da Yari – la nonna adottiva di tutta Italia. Yari ha scelto come foto per omaggiare la nonna, uno scatto recente dei due fatto a novembre. “Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata“, aggiunge Yari, per poi concludere con “Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore“.