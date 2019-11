Romina Carrisi seduta sulla tomba del nonno Tyrone Power: la reazione del web

Romina Carrisi, figlia del cantante pugliese Al Bano e di Romina Power, si trova in questi giorni a Los Angeles dove, in compagnia della celebre mamma e zia Taryn, ha omaggiato il nonno, l’attore americano Tyrone Power, recandosi al cimitero dove è sepolto, ma subito dopo è scoppiata una bufera mediatica. Come in molti ricorderanno, il celebre attore hollywoodiano Tyrone Power morì il 15 novembre del 1958, lasciando due figlie – Romina e Taryn – ancora giovanissime.

In occasione dell’anniversario della sua morte, le due figlie e la nipote hanno voluto recarsi al cimitero di Hollywood Forever, dove giacciono le spoglie dell’attore. Un momento privato e molto delicato, che Romina jr Carrisi ha voluto condividere con i suoi fans sui social, pubblicando uno scatto sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove la si vede ritratta scalza e seduta sulla tomba del nonno, che è circondata da meravigliosi fiori di color bianco.

A commento dello scatto queste parole: “Ho sentito dire che che eri molto figo, avrei voluto incontrarti“. Uno scatto che sicuramente sottolinea la tenerezza con cui una nipote ricorda un nonno mai vissuto realmente, se non attraverso i ricordi che la sua famiglia, il cinema e i media hanno fatto di lui.

Anche in questa occasione i leoni della tastiera non hanno mancato occasione per attaccare la giovane Carrisi, che stavolta non ha replicato, lasciando invece la pesante incombenza alla mamma che ha ribattutto a tono, chiedendo di evitare di commentare. Tra i commenti più sferzanti si legge: “Io l’avrei evitata una foto in un cimitero seduta su una tomba come se fosse un sofà“.

Per giustificare anche il gesto della figlia, Romina ha spiegato che la tomba del padre è in realtà una panchina: “La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato” – poi la cantante ha chiosato – “Ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli. Per favore smettetela”. Le critiche sferzanti continuano a moltiplicarsi però sul web, mentre Romina prosegue il suo lavoro di difendere il gesto della figlia come una mamma leonessa intenta a combattere contro i leoni della tastiera.