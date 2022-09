Romina Carrisi, la brutta notizia è arrivata poco fa. Fan disperati

Ascolta questo articolo

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di molte notizie che riguardano il mondo del gossip. Molte pagine sono occupate proprio da notizie che riguardano il cantante Al Bano Carrisi. L’artista originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, in questi mesi ha fatto molto parlare di sè, in quanto è stato anche vittima di fatti di cronaca piuttosto seri, uno su tutti il clamoroso furto dei pali di ottone dai vigneti della sua tenuta.

Come si sa Al Bano ha avuto una lunghissima storia d’amore con Romina Power, con la quale ha prodotto e cantato dei brani tutt’ora indimenticabili e cult. La loro storia ha subito un cambiamento dall’epoca della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta negli anni ’90 e mai più ritrovata. La giovane si trovava negli Stati Uniti d’America. Come si sa Al Bano e Romina Power hanno una figlia che si chiama proprio come la madre, Romina appunto. Su di lei ci sono delle notizie non positive.

Delusa la figlia di Al Bano

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, in particolare dai giornali che si occupano di gossip e televisione, Romina Jr. avrebbe dovuto partecipare alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” il talent condotto in prima serata il sabato da Milly Carlucci. La selezione dei concorrenti continua infatti tutto l’anno.

Ma Romina, la figlia di Al Bano, secondo i soliti bene informati non avrebbe superato le selezioni per entrare nel cast e sarebbe stata “bocciata” da Milly Carlucci. Questo almeno è quello che riporta Giuseppe Candela sul sito Dagospia, sempre informato quando si tratta di notizie riguardanti il gossip, e non solo.

I posti a disposizione all’interno del programma sarebbero quindi anche pochi. “Stando alle nostre fonti avrebbe sostenuto più di un provino anche Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi, quest’ultimo concorrente dell’edizione 2021. Un nome che ha ottenuto apprezzamenti dalla Carlucci che però ha deciso di puntare su un’altra ‘figlia di’, Rosanna Banfi” – così si legge sulle pagine di Dagospia.