Romelu Lukaku e Megan Thee Stallion, il calciatore e la rapper avvistati insieme

Romelu Lukaku avrebbe un nuovo amore nella sia vita, e si tratta di un nome importante della musica internazionale. Il un calciatore belga, attaccante dell’Inter in prestito dal Chelsea, è stato infatti avvistato ad un evento insieme alla rapper americana Megan Thee Stallion.

Come riportato dal sito scandalistico TMZ, Megan e Lukaku sono stati fotografati e ripresi in video mentre sedevano accanto al matrimonio del compagno di squadra dell’attaccante belga, Lautaro Martinez, che lunedì è convolato a nozze con la compagna Agustina Gandolfo. Ad un certo punto sono stati visti tenersi per mano, e sembra che abbiano anche passato un po’ di tempo a vedere le bellezze del nostro paese dopo la nuziale.

Le foto arrivano a breve distanza dalle voci di una rottura tra Megan e Pardison “Pardi” Fontaine, che hanno smesso di seguirsi su Instagram, il che per molti ha segnato la fine della loro relazione di oltre due anni. I due non hanno ancora commentato pubblicamente la separazione, ma le foto dall’Italia confermano quasi certamente che non sono più una coppia.

Anche Romelu recentemente interrotto una relazione a lungo termine con Sarah Mens, con cui è uscito per cinque anni. La ex coppia condivide due figli insieme, Romeo di quattro anni e Jordan di un anno. È stato anche scoperto che il calciatore ha espresso il suo interesse per Megan quasi due anni fa su Instagram. Quando un fan gli chiese online “Ti piace Megan Fox?” lui aveva infatti risposto: “No, ma @theestallion. Sì“.

Pare che i due si siano conosciuti grazie Roc Nation, l’agenzia di intrattenimento fondata dal rapper Jay-Z che rappresenta entrambi La rapper 28enne, nata Megan Jovon Ruth Pete e laureata alla Prairie View in Amministrazione dei servizi sanitari, ha fatto irruzione nella scena musicale nel 2016, conquistando da allora numerosi riconoscimenti, tra cui tre Grammy Awards.