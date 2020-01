Rodrigo Alves, il Ken umano, diventerà presto una donna

Rodrigo Alves ha trovato la sua notorietà in Italia grazie ad alcune ospitate nei vari salottini condotti da Barbara D’Urso. Nell’ultimo periodo invece è stato protagonista di uno scherzo de “Le Iene“, in cui un finto regista promette dei ricavi astronomici a patto di asportare le sue parti intime.

In quella circostanza Rodrigo Alves non abbocca allo scherzo, rifiutando la proposta di questa fantomatico regista, ma a quanto pare il “Ken Umano” ha deciso di fare questo grande passo. Nella sua ultima intervista rilasciata al “Daily Mirror” conferma ufficialmente di voler togliere le sue parti intime per diventare una donna e assomigliare alla Barbie.

In questa intervista Rodrigo Alves dichiara che per anni aveva provato in tutti i modi a vivere da uomo ma spesso era stato un buco nell’acqua, poiché nella vita privata si comportava come una donna. Per questo motivo ha deciso di uscire allo scoperto rivelando la verità.

Queste sono le parole di Alves in merito a questa decisione: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa”.

Per trasformarsi nel Ken umano Rodrigo Alves in questi anni si è sottoposto a ben oltre 60 interventi chirurgici, togliendosi addirittura quattro costole. Il prezzo, come svelato dallo stesso ex ospite del “Grande Fratello”, si aggira attorno ai 450.000 euro.

Ora, per trasformarsi in una donna dichiara che deve sottoporsi ad altri interventi: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone, credo entro fine mese. Subirò diversi interventi chirurgici di femminilizzazione. (…) il dottore rimodellerà la mia fronte, mi farà un lifting degli occhi, un lifting delle labbra e un lifting della parte centrale del viso”. Infine si farà togliere il pomo d’Adamo modificando la mascella e il mento per prendere i linamenti di una donna.

Come ci si può immaginare, non mancheranno le polemiche dietro a questa scelta fatta da Rodrigo Alves. Quest’ultimo, nella stessa intervista, rivela di sperare che le persone possano accettarlo come una donna senza nessun tipo di giudizio in merito a questa scelta.