Rocio Munoz Morales: "Condurrò un programma con Gigi d’Alessio e Serena Rossi"

Per via del Covid, moltissime imprese medio-grandi, come ristoranti, centri estetici e parrucchieri, solo per citarne alcuni, hanno attraversato una pesante crisi, dalla quale stanno ancora cercando di riprendersi. Il mondo dello spettacolo non è esente da tutto questo e sono diversi gli attori, cantanti che stanno facendo fatica. Tra queste, vi è sicuramente anche Rocio Munoz Morales, la quale si prepara a un nuovo programma in onda, a breve, sulla Rai. Ecco di cosa si tratta.

Rocio Munozo Morales, compagna di Raoul Bova, è una attrice che, come molti suoi colleghi, ha risentito di questo periodo e delle difficoltà dovute al Covid, ma nonostante ciò, non si è fermata, anzi, ha cominciato a darsi parecchio da fare. Infatti, è stata madrina della Lounge Università Telematica che aiuta quegli studenti universitari che non possono recarsi fisicamente in ateneo per le lezioni.

In un’intervista che ha rilasciato a “Voi”, ha parlato di un nuovo progetto che la vede protagonista, uno show televisivo: “A dicembre io, Gigi D’Alessio e Serena Rossi saremo i conduttori di Telethon. Saremo impegnati nella maratona di Telethon che si appeesta a cercare fondi per le malattie genetiche”.

Oltre a questi impegni, l’intervista è anche l’occasione per parlare di quanto successo in questi mesi e di come li abbia vissuti. Il lockdown è stata l’occasione per stare accanto alla sua famiglia, ovvero Raoul Bova, ma anche le sue due figlie ovvero Luna e Aima. Per lei, questa quarantena è stata occasione di riflessione e, a tal punto, afferma: Il lockdown mi ha fatto riflettere, rivalutare le priorità e le cose importanti della vita. Ero in pensiero per i miei familiari in Spagna, dove la situazione non era delle migliori”.

Man mano che i set stanno nuovamente riaprendo, si dice pronta a ripartire con un nuovo progetto firmato da Gabriele Muccino dal titolo “Calabria, terra mia“, che racconta come l’Italia sta ripartendo proprio dopo la quarantena che ha messo tutti in ginocchio.