Continua a crescere il numero di persone contagiate dal Coronavirus ed i personaggi del mondo dello spettacolo non sono esenti, anzi continuano a saltar fuori nomi di vip che hanno contratto il Covid-19. L’ultimo nome è infatti quello di Rocco Siffredi, contagiato insieme a tutta la sua famiglia e ai suoi collaboratori domestici.

La notizia è arrivata da Dagospia, che qualche giorno fa aveva riportato la notizia della positività del conduttore Gerry Scotti. Stando a quanto riportato dal portale di Roberto D’Agostino, il porno attore si troverebbe in quarantena a Budapest, dove vive già da diverso tempo.

Il contagio si sarebbe esteso anche alla moglie Rosa e ai due figli Leonardo e Lorenzo, che hanno rispettivamente 21 e 24 anni. Oltre alla famiglia di Rocco Siffredi anche i suoi collaboratori domestici avrebbero contratto il virus. L’autista e la donna di servizio della famiglia Siffredi avrebbero infatti manifestato dei sintomi riconducibili al Coronavirus. Non ci sono ancora notizie sullo stato di salute di Rocco Siffredi, che al momento non ha ancora confermato o smentito la notizia della sua positività.

La famiglia Siffredi ha deciso di vivere a Budapest, città natale della moglie Rosa con il quale è sposato dal 1993. In Ungheria l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha deciso di aprire una casa di produzione cinematografica a luci rosse. Oltre a continuare con il mondo dei film hard, Rocco Siffredi a Budapest ha anche deciso di aprire il “Rocco World”, un ristorante a tema.

Per quanto riguarda i figli invece, il più grande ha deciso di seguire le orme del padre e di lavorare nel mondo dei film a luci rosse, mentre il secondo ha scelto di seguire la stessa carriera della madre, ovvero la moda. Recentemente infatti Leonardo Siffredi ha debuttato come modello per un brand di intimo maschile. Entrambi sono fortemente appoggiati dai genitori che li sostengono e credono fermamente nel loro talento.