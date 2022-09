Rocco Siffredi parla di Totti-Ilary: "Lui è ancora innamorato, lei è una calcolatrice. Ma i tradimenti si perdonano"

Ascolta questo articolo

Ormai è evidente che la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta una delle notizie di gossip più importanti degli ultimi mesi. Le luci dei riflettori si sono nuovamente accese dopo l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma al sito del “Corriere” in cui parla per la prima volta della rottura.

Totti conferma la sua relazione con Noemi Bocchi, rivelando come la nuova fiamma sia riuscita a curarlo dalla depressione dopo il tradimento ricevuto da Ilary Blasi. Come se non bastasse lancia delle nuove frecciatine alla conduttrice, accusandola di aver rubato dei suoi orologi molto costosi marca Rolex dalla cassetta di sicurezza con la complicità del padre.

Rocco Siffredi dice la sua su Francesco Totti e Ilary Blasi

L’attore a luci rosse, in un’intervista a “Mow“, ha voluto esprimere il suo pensiero su Francesco e Ilary: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia”.

Proprio per questo motivo invita la coppia nel ritrovarsi nonostante le ultime frecciatine. In merito Rocco Siffredi ammette di aver scritto a Francesco Totti in questo giorno, consigliando a entrambi di fare lo scambio di coppia con l’obbiettivo di risolvere i loro problemi sentimentali.

“Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa” aggiunge Rocco per poi concludere il suo pensiero: “Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice“.