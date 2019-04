Rocco Siffredi e la sua risposta piccata a Cicciolina: “Provo tanta tristezza”

Tra Ilona Staller e Rocco Siffredi non è mai corso buon sangue. I due attori del mondo dell’hard hanno più volte avuto modo di beccarsi e ancora oggi, non appena capita l’occasione, non si risparmiano certo in fatto di complimenti.

L’ultima frizione si è originata a seguito di un’intervista rilasciata da Cicciolina a Le Iene. Qui l’ex parlamentare ha avuto modo di confessare tutto il suo rancore legato al taglio del vitalizio. Cavallo di battaglia del M5S, il provvedimento ha ridotto le entrate dell’ex diva a luci rosse, che dall’oggi al domani si è vista ridurre l’assegno da 3mila a poco più di mille euro.

Tutto ciò ha aggravato la sua situazione economica, costringendo l’ex pornostar di origini ungheresi a mettere all’asta i suoi costumi e cimeli usati sul set dei film hard. E proprio confessando le sue difficoltà agli inviati de Le Iene, Ilona Staller ha ricordato alcuni momenti del suo passato. Ma dopo aver riconosciuto che tra tutti i colleghi, John Holmes è stato l’attore con cui ha lavorato meglio, è andata su tutte le furie al solo nominare la figura di Rocco Siffredi. In preda ad una crisi di nervi, la 67enne originaria di Budapest ha sbottato frasi del tipo: “Non mi interessa! Chiudo il discorso, io non faccio pubblicità ad un testa di ca..o”. Come conseguenza, ha interrotto l’intervista, cacciando i giornalisti da casa.

La risposta di Rocco Siffredi non si è però fatta attendere. Pur premettendo di essere dispiaciuto per la collega che non se la passa bene, e comprendendo anche la rabbia del figlio, che in Italia non ha vita facile avendo una madre ex pornostar, ha aggiunto che “sono un paio d’anni che sento questa storia e provo tanta tristezza”.

Allo stesso tempo ci tiene a sottolineare che gli viene da sorridere quando sente dire di essere stato scoperto da Cicciolina. Qualche tempo fa, fu proprio l’ex parlamentare ad aver dichiarato che senza di lei e il produttore Riccardo Schicchi, Rocco Siffredi non sarebbe diventato nessuno. Sul punto l’interessato ha risposto di aver lavorato pochissimo con loro, ma che nononostante tutto, “è sempre la grande Cicciolina, e mi fa tristezza sapere che è finita così, per lei”.