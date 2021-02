Rocco Siffredi: Due premi oscar ma "i dolori" li prende la moglie

Rocco Siffredi il famoso attore hard noto anche al grande pubblico per l’autoironia e la simpatia dimostrate durante la partecipazione a “L’isola dei famosi” e grazie ad una pubblicità per un celebre marchio di patatine, ha appena ricevuto due Avn Awards ( una sorta di premio oscar del settore).

Già dopo il reality Rocco aveva espresso l’intenzione di rallentare ma senza mai abbandonare ciò che da anni è non solo la sua professione ma anche il suo Mondo.

Oltre a recitare e dirigere pellicole hot, ha aperto una vera e propria “scuola” e ha voluto raccontarla tramite una serie disponibile su Netflix, la “Rocco Siffredi hard academy”

Giunto ormai in prossimità dei 57 anni però inizia ad accusare il colpo e a quanto pare ad avere qualche difficoltà. La moglie Rosa, a cui l’attore è legato dal 1991 e da cui ha avuto due figli, ha recentemente espresso al marito il proprio disappunto. Rocco ha infatti ammesso: “Mia moglie si lamenta dei miei dolori. Dice che sul set mi passa tutto e ha ragione”

Sarà davvero così? Pare che un amico abbia raccolto altre confessioni e che da un pò di tempo a questa parte l’aitante ma non più giovanissimo stallone non si senta molto a suo agio con le giovanissime.

Al momento però pare che l’Italiano non intenda smettere, anche se ha ammesso di voler dedicare le sue attenzioni all’amore della sua vita una volta abbandonata la carriera cinematografica.

Siffredi, il cui vero nome è Rocco Antonio Tano, ha infatti, a differenza di molti colleghi una famiglia stabile e un legame affettivo solido con moglie e figli. Dopo la consegna degli Awards, in un intervista al Corriere della Sera ha ammesso di aver raccontato in modo sincero e diretto ai figli la sua professione e di poter contare sull’intelligenza della sua compagna che lo ha sempre supportato e non ha mai cercato di cambiarlo.

“Abbiamo fatto la strada insieme. I miei figli dicono che sono fortunato a fare quel che mi piace nella vita”.