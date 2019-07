Rocco Siffredi, dichiarazioni hot su Wanda Nara: "È la numero uno in assoluto"

Rocco Siffredi è sicuramente l’attore a luci rosse più famoso nel nostro Paese. Infatti nel corso di questi anni ha fatto parte anche di due edizioni de “L’Isola dei Famosi“, oltre ad essere stato l’ospite speciale del “Grande Fratello 14“. Nel 2016, inoltre, lui e la sua famiglia sono stati i protagonisti di una serie sulla loro vita di tutti i giorni, andata in onda con il titolo “Casa Siffredi” su La5, ottenendo anche un discreto successo.

In questi giorni Siffredi ha rilasciato un’intervista alla trasmissione radiofonica “La Zanzara“, in onda su Radio 24 e condotta da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, in cui l’attore a luci rosse ha voluto parlare di Wanda Nara, conosciuta soprattutto per essere la moglie e agente di Mauro Icardi, l’attuale attaccante dell’Inter.

Rocco Siffredi non usa nessun giro di parole per descrivere il volto della trasmissione di “Tiki Taka”: “Wanda Nara è la numero uno in assoluto. Grande fi**. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una por*ostar nata”.

Ma le dichiarazioni da parte di Siffredi non si fermano qui: “Le vere por*ostar sono le vostre segretarie. Quelle che avete lì al Sole 24 Ore, in studio, le vostre, sono le migliori in assoluto”. Il pornodivo afferma che la vera pornostar è sempre stanca, in quanto abituata e svogliata e che è raro trovare una che sul set si diverte, unendo l’utile al dilettevole.

In questa intervista lancia un attacco a Franco Trentalance, l’ex attore pornografico, scrittore e personaggio televisivo italiano, che tra l’altro ha partecipato anche al reality show de “La Talpa”. L’attore rivela di non aver mai visto sul set Franco nel corso dei suoi trent’anni di carriera, seppure abbia lavorato con tantissimi registi. Per questo motivo rivela che ci sono calciatori di Serie A e quelli da Promozione.