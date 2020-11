Rocco Siffredi attacca Belen Rodriguez: "Nessuno vuole innamorarsi di lei"

Che gli uomini di Belen Rodriguez siano tra i più invidiati d’Italia è cosa nota e comprensibile. Ma qualcuno ha deciso di guardare la cosa da un altro. insolito punto di vista. Stiamo parlando di Rocco Siffredi, famosissimo attore e regista di film a luci rosse nonché, appena qualche anno fa, concorrente dell’Isola dei Famosi. L’uomo, infatti, ha posto l’accento sulla difficoltà da parte degli uomini (o meglio della maggior parte di essi) di gestire una come Belen.

E ha tirato in ballo Andrea Iannone, il pilota di Moto GP (che oggi non corre più per via della recente condanna per doping, di cui ha perso anche l’appello) che assieme a Stefano De Martino e a Marco Borriello è uno degli ex storici della sensuale modella e show-girl argentina. “Nessuno si vuole di innamorare di Belen Rodriguez. L’unico che ci è cascato è stato lui” ha dichiarato Rocco, perentorio.

Rocco Siffredi dice la sua su Belen Rodriguez, e su Andrea Iannone

In altre parole, secondo Siffredi frequentare Belen e divertirsi con lei è certamente il sogno di ogni uomo, ma innamorarsi è una questione a parte. Essere legati alla Rodriguez da un sentimento forte, infatti, significa essere in suo potere ed essendo una donna forte, volitiva, lunatica e abituata a comandare sulla sua vita, gestirla per un uomo normale è molto difficile, quasi impossibile.

Questo il senso del discorso di Rocco Siffredi, indubbiamente un po’ maschilista, al punto che sul suo profilo Instagram sono fioccate critiche da parte di molte donne. Non pago, sempre nell’intervista rilasciata al portale “Mowmag.com”, l’attore ha riportato le parole di un uomo a suo dire molto importante presente nel paddock di Andrea Iannone ai tempi in cui era fidanzato con l’argentina.

“Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chiavar* Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui” avrebbe detto l’uomo in questione. Ed è così che la pensa anche Rocco, per il quale questi ragazzi non hanno la “patente” per portare una come la Rodriguez che a suo dire “costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio!”.