Rocco Fredella, l’ex cavaliere di "Uomini e Donne" dimentica Gemma e volta pagina: "Vi presento la mia principessa"

Rocco Fredella, ex protagonista del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, dopo aver annunciato qualche settimana fa l’inaspettata decisione di lasciare il programma condotto da Maria De Filippi, a causa anche di Gemma Galgani, è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato nelle ultime ore sulla sua pagina nel noto social network di condivisioni Facebook, dove ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna.

Nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Uomini e Donne Magazine”, Fredella ha ammesso di non sapere stare da solo e che era entrato al Trono Over con la reale intenzione di trovare una compagna, cosa che, con suo grande rammarico, non è riuscito a fare. Nessuna delle dame frequentate dopo Gemma Galgani è riuscita a far scattare in lui la scintilla.

Rocco Fredella presenta la sua nuova fidanzata

A distanza però di qualche settimana dalle sue lacrime in studio e dalle recenti interviste sui magazine di gossip, Rocco sorprende tutti con una bella notizia, cioè quella che si è fidanzato con una donna che ha voluto presentare ai fan tramite i suoi profili social. L’ex di Gemma Galgani ha quindi voltato pagina, gettandosi alle spalle la dama torinese e tutti i tentaivi per far breccia nel suo cuore.

Rocco ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo profilo Facebook dove ha scritto: “Io sono uscito da Uomini e Donne…Ho trovato questa ragazza stupenda… E voglio provare ad osare… A buttarmi tutto alle spalle” – quindi Rocco prosegue scrivendo -“In studio mi avete visto con un carattere che non avrei mai voluto esternare“

Oggi Rocco vuole rimettersi in gioco, infatti prosegue il suo post scrivendo: “Ora che sono libero da tutto ciò che non mi apparteneva… Voglio provarci… Voglio crederci davvero… Se dovesse andare male, amen ci ho provato…Sono felice…. Ve la presento lei è la mia principessa… Che mi ha salvato, da un uomo che era rinchiuso dentro se… Quasi non lo riconoscevo più“

L’annuncio di Rocco ha spiazzato tutti e ha creato una bufera mediatica; infatti sono tanti i fan del programma e gli utenti social che in queste ore stanno puntando il dito contro il cavaliere, reo – a loro dire – di aver fatto fin troppo in fretta a trovare una nuova persona con cui fidanzarsi, cosa che invece non è stranamente riuscito a fare in mesi e mesi di “Uomini e Donne”.

Tra gli utenti social che hanno aspramente criticato Rocco c’è anche chi lo attacca per aver attribuito a Gemma Galgani la colpa della sua uscita dal programma, una cosa che, stando alla luce dei fatti, non sembra assolutamente veritiera.