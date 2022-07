Roberto Farnesi, una morte che lascia un grande vuoto: "Riposa in pace"

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono la soap opera Il Paradiso delle Signore. Si tratta di una delle fiction più seguite del nostro Paese e che va in onda sulle reti Rai. Nel cast figurano tantissimi attori e attrici, alcuni dei quali molto giovani. La fiction in questi anni si è rivelata un successo in quanto ha appassionato milioni di telespettatori, tenendo incollate le persone al piccolo schermo. Tra gli attori c’è anche Roberto Farnesi, che nel film interpreta Umberto Guarnieri.

Come si sa tutte le persone su questa terra affrontano dei momenti più o meno particolari nel corso della loro vita. In questi giorni ad esempio la cronaca è piena di gravi fatti di cronaca che sono capitati alle personalità vip, e purtroppo uno di questi episodi è capitato allo stesso Roberto Farnesi che in questi giorni sta facendo i conti con un lutto davvero assurdo. Vediamo che cosa è accaduto.

Farnesi, è morta la madre

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il 18 luglio scorso è venuta a mancare la madre 82enne di Roberto Farnesi, Maria Angela Saettini. L’uomo era molto legato alla donna: dobbiamo precisare che ancora oggi, a distanza di giorni, non sono ben chiare le cause del decesso della signora.

Sui suoi profili social, nell’immediato, Farnesi non ha rilasciato nessuna dichiarazione: il dolore per la perdita della madre è molto forte. Roberto gestisce anche un ristorante di sua proprietà e molto spesso pubblica dei post che pubblicizzano la sua attività.

La signora Saettini avrebbe dovuto compiere 83 anni il prossimo agosto. Con la sua compagna Farnesi si toglie 25 anni e assieme hanno una figlia, Mia. Particolarmente commoventi le parole che l’attore utilizzò nei confronti della madre quando nacque la figlia: “Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina” – queste furono le parole di Roberto Farnesi. In queste ore l’attore ha rotto il silenzio e ha pubblicato una sua foto sui social che lo ritrae assieme alla figlia. “Per fortuna ci sei te” – così ha scritto l’attore facendo capire a tutti come sia fortissimo il dolore per la perdita dell’amata madre.