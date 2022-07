Roberto Farnesi, grave lutto per la perdita della mamma: "Per fortuna che ci sei te"

Ascolta questo articolo

Roberto Farnesi sta vivendo giorni difficili, lo scorso 18 luglio è venuta a mancare la madre Maria Angela Saettini, così come riportano “La Nostra Tv” e “Il Tirreno“. Non si sa cosa quale siano le cause del suo decesso e nei giorni successivi alla perdita, l’attore ha scelto di rimanere in silenzio, stringendosi a suoi affetti.

La mamma di Farnesi aveva 83 anni ed è scomparsa proprio il giorno prima del compleanno del figlio dell’attore, aggiungendo altra pena ad una situazione già molto difficile. Solo nelle scorse ore Farnesi è ricomparso sui social con un post che lo vede in compagnia della sua splendida figlia Mia di 8 mesi, avuta con la compagna Lucya Belcasto.

Roberto Farnesi trova conforto grazie alla figlia Mia

Su Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae abbracciati in spiaggia e una frase semplice, poche parole che spiegano perfettamente come sta affrontando il grave lutto: “Per fortuna che ci sei te“. Proprio grazie all’amore della figlia e della sua compagna, che appare in spiaggia con loro in alcune storie sempre su Instagram, Farnesi riesce a trovare un po’ di conforto e la forza di andare avanti.

Moltissimi i messaggi di cordoglio dei suoi followers e di ex colleghi che lo spronano ad andare avanti e farsi forza: “Nell’abbraccio della tua bimba troverà anche un po’ della tua mamma”, e ancora “Coraggio Roberto, lei sarà al tuo fianco sempre“.

Tempo fa Farnesi aveva parlato dei suoi genitori, descrivendoli come persone molto rigide ma capaci di dare un amore immenso e subito dopo la nascita di sua figlia aveva dichiarato: “Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina“. Il padre purtroppo lo ha lasciato molti anni fa, quando l’attore aveva solo 23 anni. Tra Farnesi e la sua compagna Lucya Belcastro ci sono ben 25 anni di differenza: “È la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni“.