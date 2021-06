Roberto Farnesi diventa papà, l’attore lo annuncia su Instagram

Una nuova esperienza è pronta per far vivere emozioni straordinarie all’attore Roberto Farnesi,ma stavolta non si tratta di una fiction. L’attore diventerà papà a novembre, data prevista per la nascita della bimba che porta in grembo la sua compagna, Lucya Belcastro, 24 anni meno di lui, con cui sta insieme dal 2015.

Farnesi ha postato il lieto annuncio su Instagram, ma lo ha fatto in modo molto buffo, infatti si è mostrato con un pancione finto e una didascalia in cui ha scritto che la gioia è talmente tanta da consentirgli di fare il bischero. Originario di Cascina, in provincia di Pisa, dove Farnesi è nato il 19 luglio 1969, attualmente è impegnato con la fiction Rai ‘Il paradiso delle signore”, in cui dove interpreta Umberto Guarnieri.

Lei, invece, la compagna di Farnesi e futura mamma, è nata nel 1996 a Montevarchi e studia lingue a Firenze. Pare che la ragazza non abbia alcuna intenzione di entrare nel mondo dello spettacolo e preferisce vivere una vita più riservata insieme al suo compagno, attore famoso. Nonostante i 25 anni di differenza, la loro relazione procede a gonfie vele, e adesso sta per realizzarsi il sogno di Roberto, che qualche giorno fa aveva detto di desiderare un figlio.

In quella occasione l’attore aveva anche aggiunto che a quasi 52 anni gli sembrava l’età giusta, d’altronde suo padre ne aveva 56 quando è nato lui. Anche la Belcastro ha comunicato sui social la futura nascita, in modo molto semplice, scrivendo solo la frase “Presto in tre”. La nascita della bimba è attesa per fine novembre e già corrono voci di come si chiamerà. Il nome che la coppia pare abbia scelto è Mia.

Prima di sbarcare nel mondo della fiction Farnesi ha lavorato nei fotoromanzi, in particolare con Lancio e Grand Hotel, grazie ai quali ha iniziato la sua carriera artistica nel 1994.