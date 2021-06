Roberto Ciufoli parla del GF Vip: "Non lo farei mai"

Nel cast della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi insieme ai suoi tre opinionisti, è stato presente Roberto Ciufoli. L’attore comico viene eliminato a poche settimane dalla finale, venendo sconfitto da Beatrice Marchetti e Isolde Kostner al televoto, gli abitanti “storici” della seconda isola.

Nonostante questo Roberto Ciufoli può ritenersi totalmente soddisfatto per come sono andate le cose, siccome quest’avventura in Honduras è servito a rilanciarsi nuovamente sul piccolo schermo. In una recente intervista a “LaNostraTv” rivela di non essere interessato ad altri reality show, in particolar modo al “Grande Fratello Vip”.

Le parole di Roberto Ciufoli

Il comico fa capire che il “Grande Fratello Vip” non sarebbe il massimo per lui: “Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai”.

Secondo Roberto Ciufoli in questa quindicesima edizione de l’isola ha preso la stessa piega del “GF Vip”, rivelando che si è portato un po’ il divano in riva al mare spettegolando degli altri concorrenti e comportandosi alla loro stessa maniera. I primi ad aver attuato questa strategia, secondo Ciufoli, sono stati Andrea Cerioli e Awed e proprio per questo motivo lo youtuber avrebbe poi vinto la trasmissione.

Parlando invece del suo ritorno alla vita normale ammette di essere rimasto totalmente spiazzato siccome, nonostante sia abituato a stare lontano da casa per tutto l’anno grazie alle sue tournée in giro per l’Italia, afferma che è stata dura non avere notizia da parte dei suoi familiari: “Vivere per tre mesi in condizioni disagiate con cibo ridotto all’osso, dormire in condizioni particolari e la mancanza di oggetti come possono essere un asciugamano creano una condizione di sfasamento che si recupera piano piano. Ci si muove lentamente”.