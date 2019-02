Roberto Cavalli contro Belen Rodriguez: "Stai invecchiando, fai meno la stupida"

Tra lo stilista Roberto Cavalli e la showgirl Belen Rodriguez non c’è mai stato un rapporto idilliaco. Ricordiamo che già, qualche anno fa, lo stilista, tramite social, non spendeva parole particolarmente edificanti nei confronti della donna commentando una foto che la vedeva protagonista con Claudia Galanti.

Allora, il commento di Cavalli fu molto pesante al punto che c’era il sospetto – poi smentito – che si trattasse di un account fake. In quel commento, lo stilista, ridicolizzava il successo delle due donne, facendo intendere che non avevano nessun talento se non quello di voler apparire a tutti i costi a qualsiasi prezzo, senza porre limiti a nulla.

Cavalli vs Belen

“Avete fatto troppo nella vita – scriveva lo stilista – Vi meritate tutto il successo che Dio vi ha offerto! Quando vi guardo mi sento un. FALLITO… – e concludeva – “Peccato. Avrei tanto voluto una F*GA unico grande mezzo per apparire… Senza essere tassate“. Immaginate lo sconcerto dei fans della showgirl argentina. C’era chi, addirittura, aveva minacciato lo stilista per quanto aveva espresso.

A distanza di tempo, Cavalli, ha commentato una foto, postata da Belen sui social, che ha scatenato, anche questa volta, un “rivolta” su tutta la rete. A dire il vero si tratta di una foto piuttosto innocente. E’ un selfie dove lei è seduta sul sedile posteriore di un’auto che “si mette in posa” per fotografarsi.

Evidentemente allo stilista la foto non è piaciuta: “Sei una bella donna – scrive Roberto Cavalli – incominci ad invecchiare e quindi dovresti fare meno la stupida” e, a mò di provocazione, conclude “sono finiti i tempi della farfallina!.

Per il momento, Belen Rodriguez, non ha risposto al commento/provocazione dello stilista, probabilmente preferisce attendere o, forse, ignorarlo. Da questo punto di vista, Belen, ha imparato molto e sa come, quando e se rispondere . Di certo, quelle che non sono tardate a ad arrivare, sono le risposte dei tantissimi follwers della modella, i quali si sono scatenati contro lo stilista e, secondo qualcuno, “va capito perchè ad una certa età non si sa quello che dice“.