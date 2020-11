Roberto Bolle annuncia il ritiro dalle scene

Artisti quali danzatori sanno bene che, per via del fisico, bisogna prima o poi appendere le scarpette di danza al chiodo. Una decisione di questo tipo ha deciso di prenderla Roberto Bolle, uno dei ballerini maggiormente apprezzati e una delle personalità più in voga dello spettacolo. Un ballerino che è stato Etoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet di New York, oltre ad aver avuto il merito di avvicinare moltissime persone alla danza.

Lo stesso artista, in un’intervista rilasciata a SkyTg24, ha deciso di ritirarsi dal mondo della danza. Ora ha circa 45 anni e afferma che il suo ritiro avverrà intorno ai 47 anni, quindi ha ancora un anno e mezzo davanti a sé per dedicarsi al ballo. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “I ballerini vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022. Come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”.

Il ballerino si ferma, per quanto riguarda il mondo della danza e il palcoscenico. Afferma però che ci saranno diversi impegni televisivi di cui preferisce non parlare che sicuramente lo terranno impegnato. Potrebbe dedicarsi a spettacoli o iniziative inerenti la televisione, come ha già fatto in passato (vedi il suo spettacolo che va in onda il primo gennaio con tantissimi ospiti).

Tra l’altro, anche quest’anno, come negli anni passati, sarà alla guida di “Danza con me“, il programma che va in onda ogni 1 gennaio sulle reti di Rai 1, dove sarà circondato da tantissimi ospiti che allieteranno la serata, tra i quali Vasco Rossi, proprio come ha raccontato lui stesso recentemente.

Nel frattempo, Roberto Bolle si è anche espresso sulla drammatica situazione in cui verte il settore dello spettacolo, uno di quelli maggiormente colpiti per via della pandemia. Afferma che le maestranze soffrono tantissimo per questa situazione in quanto molte famiglie vivono di questo e la maggior parte degli spettacoli in programma sono stati cancellati. Il contatto fisico per un ballerino è essenziale ed è quello che manca maggiormente.