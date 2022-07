Roberto Benigni, la triste notizia poco fa in diretta tv

Ascolta questo articolo

Roberto Benigni è uno dei volti più noti ed amati del cinema italiano. I suoi film sono delle vere e proprie pietre miliari della nostra cultura cinematografica, il suo successo ha valicato persino i confini nazionali con la vittoria dell’Oscar nel 1998 per il capolavoro ‘La vita è bella’. Si tratta di un artista poliedrico, che nella sua carriera ha vestito con destrezza sia le vesti di attore che di regista, in film comici oppure drammatici.

L’attore è sposato con Nicoletta Braschi, moglie e collega, dal lontano 1991, spesso Benigni ha esaltato l’amore per la sua amata anche in occasioni pubbliche. In molti si sono sempre chiesti il motivo per il quale i due non abbiano mai voluto coronare il loro amore mettendo al mondo un figlio: ecco la risposta.

Ecco il motivo

I due si sono conosciuti per la prima volta presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma, da quel primo incontro la coppa è diventata inseparabile, dando vita ad una storia d’amore che resiste alla prova del tempo. Lo scorso anno, quando Roberto Benigni si presentò a Venezia per ritirare il Leone d’oro alla carriera, commosse il pubblico con una dedica d’amore a alla moglie Nicoletta.

“Io conosco solo un modo per misurare il tempo: con te o senza di te. E’ sempre stato così” queste le parole ricche d’amore che il noto artista volle dedicare alla donna della sua vita. Una dimostrazione d’amore che fece il giro del web e che in qualche modo ha anche contribuito ad alimentare ancora quel dubbio sul perchè la coppia non abbia messo al mondo dei figli.

In tal merito, a dire il vero, non si sa molto, in quanto i due non si sono mai espressi pubblicamente sulla questione. Nonostante l’animo estroso, Benigni è stato sempre piuttosto riservato, ancor di più la moglie Nicoletta, una donna molto composta e di classe. Tuttavia, qualche tempo fa si fece sfuggire un’affermazione che in qualche modo risponde a quella domanda: “Probabilmente non ho un senso materno“. Forse è sufficiente per capire come la coppia non abbia mai sentito questa esigenza, sta di fatto che il loro amore non sembra affatto aver bisogno d’altro.