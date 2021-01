Roberto Alessi tesse le lodi di Barbara D’Urso e poi insiste: "Il fidanzato c’è ma sfugge"

Barbara D’Urso è la regina, insieme a Maria De Filippi, di casa Mediaset. Le sue trasmissioni sono spesso criticate, ma Barbara appare sempre in video e viene premiata con ottimi ascolti. Da “Live non è la D’Urso” a “Pomeriggio Cinque” fino a “Domenica Live”, la D’Urso è una vera stacanovista con ore e ore di diretta tra le varie trasmissioni.

Se i detrattori non le mancano, nemmeno gli estimatori sono da meno e tra coloro che tessono le lodi della conduttrice vi è il direttore di “Novella 2000”, Roberto Alessi. Alessi è spesso ospite nelle trasmissioni della D’Urso e attraverso il suo giornale ha tenuto a sottolineare ancora una volta l’importanza della conduttrice soprattutto per Mediaset.

“E’ una certezza, sempre. Se Canale 5 ha bisogno di coprire una serata ecco che arriva lei“, ha scritto Alessi sul magazine da lui diretto. Roberto ha poi aggiunto: “Vanno tagliati i costi? Allora lei lo fa aumentando le ore tv“. Insomma Barbarella è una che non demorde, sempre pronta a lavorare per la sua azienda. D’altronde la stessa conduttrice si è ribattezzata “soldato D’Urso“, un soldato pronto a rispondere alla chiamata del suo generale, che in questo caso è Mediaset.

Nelle ultime settimane, Alessi aveva inoltre insinuato che la conduttrice abbia in realtà un fidanzato. Roberto si era detto certo della cosa, ma il pronto l’intervento e la smentita di Barbarella, avevano messo le voci a tacere. Adesso però il direttore è tornato sull’argomento e ha insistito sul fatto che la D’Urso un fidanzato lo tiene per davvero.

A tal proposito, Alessi ha asserito: “C’è, ne sono certo, ma sfugge“. Insomma, Roberto è certo della presenza di un uomo nella vita della conduttrice, sebbene quest’ultima abbia dichiarato il contrario. Sono anni ormai che Barbara si dichiara single e sicuramente beccarla in compagnia di un eventuale fidanzato, farebbe gola a molti paparazzi.