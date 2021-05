Roberto Alessi su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: "Non sanno stare a tavola"

Da quando i due ex gieffini, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, hanno trovato l’amore tra le mura del “Grande Fratello Vip” i due ragazzi appaiono del tutto inseparabili. Sotto certi aspetti sembra quasi che siano fatti l’uno per l’altra; entrambi infatti riescono a colmare i difetti e le fragilità in maniera vicendevole.

Una coppia che di certo trova anche il benestare dei tantissimi fan di entrambi i ragazzi, tanto che di recente la Cannavò ha anche dichiarato, da quando sta vivendo la sua relazione amorosa con Andrea, di aver acquistato qualche chilo in più, affermando che in realtà dei: “chili di felicità“.

La stoccata di Roberto Alessi sulla coppia

Di recente la coppia è stata protagonista di uno scherzo architettato dalle “Iene” ed è qui che il giornalista del noto magazine settimanale “Novella 2000“, Roberto Alessi, ha avuto modo di notare un aspetto di entrambi i ragazzi che non poteva per niente passare inosservato. Nella rubrica dedicata ai vip di Alessi, il giornalista sottolinea infatti di come la Cannavò e Zenga siano del tutto privi di galateo e di buone maniere per stare a tavola.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Alessi in merito: “Orrore a tavola! Gomiti sul tavolo, schiene curve, pezzi di carne staccati a morsi dalla forchetta […] Forse occorrono i consigli della nostra esperta di saper vivere, la principessa Maria Pia Ruspoli…“. Sembra quindi che il giornalista abbia notato degli atteggiamenti del tutto errati, almeno seguendo le buone norme del galateo.

Intanto dal punto di vista amoroso, come è stato anche accennato prima, le cose tra i due vadano a gonfie vele. Per Rosalinda i problemi decennali trascorsi insieme al suo ex (Condorelli), sono solo un lontano ricordo. Anche sotto l’aspetto lavorativo sembra che la Cannavò abbia molti progetti in cantiere al momento; è molto probabile infatti che a breve sarà possibile vedere la ragazza sul piccolo.