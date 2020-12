Roberto Alessi parla di Barbara D’Urso: "Ha un fidanzato segreto"

Il direttore del settimanale “Novella 2000“, Roberto Alessi, è un ottimo amico di Barbara D’Urso. In questi anni infatti il giornalista è stato spesso ospite negli studi di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” parlando degli argomenti di gossip più importanti di quel periodo.

Uno degli argomenti cardine delle ultime settimane è sulla situazione sentimentale della conduttrice. Secondo molti, la Barbarella avrebbe un compagno segreto che, almeno per il momento, non vorrebbe svelare. La D’Urso, però, in merito a questo argomento ha sempre dato una risposta secca: “Mi manca un uomo che si innamori perdutamente di me e di cui io possa innamorarmi perdutamente”.

Le parole di Roberto Alessi

In una recente intervista rilasciata a “Libero quotidiano” Roberto Alessi ha voluto parlare proprio della vita privata di Barbara D’Urso, ove dichiara in maniera certa: “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

Nonostante si dichiari single da molto tempo, a Barbara D’Urso sono stati accostati numerosi volti dello spettacolo. In primis si è parlato di una relazione con Alberto Mezzetti, il “Tarzan di Viterbo” della prima edizione del “Grande Fratello Nip”. Questa voce viene confermata dal diretto interessato, ma l’ex gieffino dichiara di essere stato allontanato dalla sua vita in maniera inaspettata.

A Barbara D’Urso viene accostata anche Filippo Nardi, e quest’ultimo in una intervista al settimanale “Nuovo Tv” non ha smentito del tutto queste voci: “Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. […] chi lo sa cosa ci riserva il futuro. […] E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”.