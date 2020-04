Roberto Alessi, confessioni hot su Valeria Marini

Valeria Marini è una delle showgirl più amate e apprezzate nel mondo dello showbiz italiano. La sua carriera, così come la sua vita privata, sono ricche di esperienze forti e intense. In televisione ha fatto parte di tanti programmi, ora come guest star, ora come presenza costante, per diversi anni è stata la stella de “Il bagaglino“, il varietà di Pierfrancesco Pingitore e solo di recente ha vissuto, per la seconda volta, l’esperienza del “Grande Fratello Vip“.

Sul piano sentimentale, Valeria è stata legata per diversi anni al produttore Vittorio Cecchi Gori, ha vissuto una storia importante con Patrick Baldassarri, terminata a “Temptation Island Vip” e oggi appare felice e serena accanto a Gianluigi Martino, molto più giovane di lei. E proprio Gianluigi e Valeria sono i protagonisti del gossip piccante che Roberto Alessi ha sollevato.

Il direttore di “Novella 2000“, commentando la decisione di Mediaset di mandare in onda “La presidente“, diretto da Pingitore, che ha visto la Marini come protagonista, che ha fatto il giro dei teatri, con ben 3 mesi di repliche e che il prossimo 15 aprile andrà in onda su Rete 4; ha rivelato un particolare decisamente hot, secondo il quale Valeria e Gianluigi avrebbero fatto sesso nei camerini.

Andando con ordine, la Marini appena arrivata alle prime prove ha regalato a tutti coloro che facevano parte della compagnia, delle poltrone. Una di queste è finita nel suo camerino per essere utilizzata nei momenti di stanchezza, per potersi riposare un po’ e proprio in quel camerino, Martino sembrerebbe essere andato a trovarla spesso.

E proprio quando Gianluigi andava a trovare la sua compagna, ufficialmente per parlare di lavoro, dato che è anche il suo manager, secondo Alessi si sono verificati gli incontri infuocati. A detta del cast, si sentiva di tutto, dalle urla ammiccanti ai respironi. Insomma se solo quella poltrona potesse parlare, ne racconterebbe delle belle.