Roberta Morise, choc dopo l’Isola dei Famosi: "L’ho beccato con l’amante (una famosa della Tv)"

Ormai il reality dell‘Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Alla fine di questo mese infatti si terrà la puntata finale che decreterà il vincitore. Meno di 15 giorni, dunque, poi calerà il sipario anche sulla trasmissione condotta da Ilary Blasi, questo in modo da lasciare spazio alla programmazione estiva di Mediaset. Anche quest’anno l’Isola dei Famosi ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il Paese, grazie alla partecipazione di personalità come Nicolas Vaporidis.

Quest’ultimo è stato nominato negli scorsi giorni tra i primi finalisti. Sin dall’inizio del reality l’attore ha mostrato una certa leadership, facendo a volte anche da moderatore nelle liti che gioco forza sono accadute sull’isola, che, lo ricordiamo, è un luogo che si trova sperduto in Honduras, nei Caraibi. Una delle concorrenti però ha avuto una spiacevole disavventura (se così possiamo chiamarla) una volta uscita dalla trasmissione. Vediamo che è successo.

Beccato con l’amante

Secondo quanto riferiscono i media italiani in queste ore, specialmente i giornali che si occupano di gossip, Roberta Morise, concorrente all’Isola dei Famosi, sarebbe stata tradita dal suo fidanzato Giulio Fratini. Quest’ultimo è un noto imprenditore ma il suo nome è legato al mondo dello spettacolo in quanto è stato fidanzato con Raffaella Fico.

Dopo la storia con quest’ultima è arrivata appunto quella con Roberta Morise, che però adesso l’uomo avrebbe tradito. La loro storia sarebbe quindi giunta al capolinea, ma su questo dobbiamo precisare che non ci sono notizie certe e sicure: i due non hanno nè confermato, nè smentito la cosa. La Morise avrebbe in un primo momento scritto un post su Instagram in cui bollava come fake news la notizia del tradimento, poi il post sarebbe stato rimosso. I due erano ancora fidanzati quando Roberta è sbarcata in Honduras per partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi.

Insomma Giulio Fratini avrebbe tradito, appunto secondo le indiscrezioni, Roberta Morise con Ayda Yespica, un’altra vip notissima nel mondo dello spettacolo. Roberta avrebbe scoperto tutto visto che i due si sarebbero incontrati per dei momenti di passione in un hotel di proprietà della famiglia di Giulio. Staremo a vedere se sul caso si conosceranno ulteriori dettagli.