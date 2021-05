Roberta Di Padua svela la verità su Riccardo e l”ossessione’ di lui per Ida

Il finale di stagione di “Uomini e Donne” non vede protagonista Gemma Galgani bensì Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La coppia ospite in trasmissione, non ha fatto altro che litigare, accusarsi e lasciarsi. Riccardo ha aperto il vaso di pandora, affermando che in realtà lui e Roberta si erano messi d’accordo per rimanere più tempo in trasmissione facendo così aumentare i follower di lei.

In trasmissione è tornata anche Ida Platano, storica ex di Guarnieri e inevitabilmente il confronto tra le due storie è avvenuto, con molti presenti, Roberta compresa, convinti del fatto che tra Ida e Riccardo qualcosa di irrisolto ci sia ancora. Il putiferio è stato forte, con molte scene tagliate (tra cui lo scontro quasi fisico tra Guarnieri e Armando Incarnato) e la redazione accusata.

Adesso a rompere il silenzio, dopo qualche giorno dalla messa in onda delle puntate, ci ha pensato Roberta. La dama intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, ha raccontato la verità su lei e Riccardo. La Di Padua già in trasmissione si era dissociata dalle dichiarazioni del suo ex e adesso è tornata sull’argomento, aggiungendo alcuni particolari.

Ancora una volta la dama ha smentito quanto ammesso da Riccardo, spiegando che in realtà nel periodo in cui erano ancora in trasmissione, lui usciva con altre mentre lei no. Secondo la Di Padua, quella che Guarnieri le ha voluto infliggere è stata una punizione, in quanto si sarebbe sentito ferito nell’orgoglio e soprattutto non avrebbe gradito le confessioni che la dama ha fatto sul conto di Ida.

La Di Padua difatti, ha ammesso che a tre giorni dalla loro scelta e in concomitanza con il ritorno della Platano in puntata, Riccardo avrebbe manifestato il dispiacere per la sua assenza nel programma, in quanto gli sarebbe piaciuto battibeccare ancora con lei. Inoltre, Roberta ha anche ammesso che Guarnieri spiava la sua ex con il profilo fake della Di Padua.

A proposito della storia infinita tra Ida e Riccardo, Roberta ha ammesso che il suo ex è ‘fissato’ a sua volta per la sua ex. “Ida non credo abbia qualcosa di irrisolto nei confronti di Riccardo. Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia “fissato” con Ida e che le porti ancora rancore. Mi fa comodo, in questo momento, pensare che lui non sia ancora innamorato di lei. Altrimenti vorrebbe dire che Riccardo mi ha usata per farle un dispetto e questo non voglio pensarlo“, queste le dichiarazioni di Roberta.