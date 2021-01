Roberta Di Padua confessa: "Vivo un momento tormentato"

Roberta Di Padua è una delle dame protagoniste del trono over di “Uomini e Donne”. La sua presenza in trasmissione è sicuramente importante per le dinamiche del talk show, difatti Roberta ha vissuto diverse storie interessanti. Quest’anno, dopo la delusione patita ad opera di Michele Dentice, la Di Padua ha ripreso a frequentare Riccardo Guarnieri.

Riccardo è tornato in trasmissione dopo aver definitivamente chiuso con Ida Platano. Roberta e Guarnieri già due anni fa intrapresero una conoscenza, ma il cavaliere la lasciò perché decise di riprovarci con la Platano. Adesso il discorso è diverso, la Di Padua e Riccardo hanno ripreso a sentirsi, ma le cose non sembrano procedere per il verso giusto.

La dama, intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, ha spiegato la difficoltà vissuta proprio con Guarnieri e il fatto che tra i due l’amore sembra proprio non voler sbocciare. La Di Padua ha confessato di vivere un momento tormentato, aggiungendo poi che se le cose non funzionano non bisogna per forza sforzarsi affinché ciò accada.

“Sono in una fase tormentata e altalenante. La serenità è quello che mi auguro ora. Non ho grandi rimpianti e rimorsi. Forse, ripensando ora, avrei potuto fare di più. In tante situazioni, come il lavoro o l’amore, spesso per orgoglio non ho fatto quel passo che avrebbe potuto farmi superare tanti ostacoli“, queste le parole della dama. Insomma Roberta sente di attraversare un momento “altalenante“, come essa stessa ha ammesso.

Le anticipazioni ci dicono che i due hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia, anche se in passato ci hanno abituato a diversi colpi di scena. In particolar modo è Riccardo ad essere attaccato, colpevole di utilizzare sempre lo stesso copione con tutte le donne. Sicuramente la dama si augura di trovare la serenità, quella serenità che con ogni probabilità non sarà Riccardo a darle.