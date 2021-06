Roberta Di Padua confessa: "Ho visto Ida e ci siamo parlate"

La stagione di “Uomini e Donne” è terminata. Tutti ricorderete la querelle Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Guarnieri dopo aver sbugiardato la sua fidanzata ha deciso di chiudere la relazione e ancora oggi, i due sono distanti. Inevitabilmente è venuto a crearsi il triangolo con Ida Platano, dato che lei era tornata in trasmissione e con ogni probabilità la rivedremo a settembre.

Spente le luci della telecamera, con hanno reagito i diretti interessati dopo quanto accaduto? Il megazine di “Uomini e Donne” ha fatto notare che Riccardo si è chiuso nel silenzio. Difatti il cavaliere ha fatto perdere le sue tracce, non comparendo più sui social e addirittura declinando le loro richieste di concedere un’intervista per chiarire la propria posizione.

La stessa Roberta, che invece l’intervista al magazine l’ha concessa, non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. La dama ha spiegato che sta metabolizzando la rottura, alternando momenti alti a momenti bassi. La Di Padua ha poi confessato di aver visto Ida e di averle parlato. Nello specifico le due si sono incontrate all’aeroporto di Roma, è stata la Platano a notare Roberta, l’ha chiamata e si sono fermate a fare quattro chiacchiere.

La Di Padua ha ammesso che mai come prima d’ora si sono trovate così in sintonia. Hanno messo da parte screzi e dissapori e hanno parlato in maniera civile e serena. Sicuramente hanno condiviso l’interesse per lo stesso uomo, ma adesso che quest’uomo non c’è più, Roberta ha capito attraverso le parole di Ida, che non era lei quella sbagliata.

“Ho incontrato Ida in aeroporto a Roma, è stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere. Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di aver avuto le medesime difficoltà e gli stessi problemi“, queste le parole di Roberta.