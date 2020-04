Roberta Di Padua, boom di visualizzazioni e critiche per il bikini troppo hot

Come in molti che seguono il famoso dating show “Uomini e Donne Over“, condotto come sempre da Maria De Filippi, sanno bene chi sia Roberta Di Padua, la bella corteggiatrice che all’epoca faceva parte del parterre di ragazze che tentavano di conquistare Riccardo Guarnieri, tanto che vi fu anche una storia, seppur ad intermittenza con Guarnieri.

Ad oggi l’uomo si ritrova felicemente fidanzato con Ida Platano e sotto certi aspetti la Di Padua è rimasta un po’ in sordina; ma ci pensa lei stessa a smuovere le acque del gossip, ritornando in superficie più forte che mai. Infatti recentemente la donna ha avuto modo di far parlare di sé per il suo fisico mozzafiato ritratto in alcuni scatti pubblicati sui social.

In passato la ragazza venne a più riprese criticata per la sua fisicità rotondeggiante, ma oggi Roberta sembra completamente cambiata, stravolgendo il suo stile, tanto da postare una foto in un bikini metallizzato, sfoggiando la sua forma perfetta e superando a pieni voti la prova costume per l’estate 2020, che molto probabilmente non ci sarà a causa del Coronavirus.

Nonostante tutto però, una prova costume, sfilando per i corridoi di casa, non è poi proibito, e la Di Padua, dopo pochi minuti dall’aver pubblicato il suo filmato, raccoglie subito molti consensi ed un boom di visualizzazioni. Ma la dove esistono consensi e complimenti, c’è anche invece chi ha criticato aspramente la donna, per aver sfoggiato il suo fisico, a detta di molti inutilmente, con il solo obiettivo di aumentare il suo egocentrismo e autostima.

Molti sono stati i commenti critici rivolti alla donna: “Avevi bisogno di una botta di autostima?“, c’è anche chi consiglia alla donna di coprirsi; ma nonostante tutto a parlare sono soprattutto i numeri, infatti il video della Di Padua ha raccolto la bellezza di 90mila visualizzazioni, un ottimo risultato considerando anche la situazione.