Roberta Capua e Gianluca Semprini, dramma in diretta Tv: "È morto.."

Ascolta questo articolo

I telespettatori italiani conosceranno sicuramente il programma tv “Estate in diretta”. Si tratta di uno dei format più seguiti della Rai, che ogni giorno propone storie sempre nuove e approfondisce alcuni fatti di cronaca che avvengono nel nostro Paese. La trasmissione è condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini. I due conduttori sono entrati ben presto nel cuore degli italiani, questo sia per la loro bravura ma anche per la loro estrema sensibilità.

In queste ore però i due sono stati colpiti da un tremendo lutto che ha colpito la Rai e tutto il mondo della cultura italiano. Infatti una persona nta per essere anche un giornalista di successo si è improvvisamente spenta. La Capua e Semprini hanno quindi voluto ricordare questo notissimo vip con parole dolci e di affetti per il loro collega. Vediamo cosa è accaduto.

La notizia in diretta, “è morto”

Come si sa in queste ore è venuto a mancare Raffaele La Capria, morto il 27 giugno 2022 a Roma all’età di 99 anni. Egli è stato una delle personalità più importanti del panorama della cultura in quanto vincitore del Premio Strega con il libro “Ferito a morte”. La Capria è stato anche un notissimo giornalista avendo lavorato anche per il Corriere della Sera.

“Con la scomparsa di Raffaele La Capria l’Italia perde uno dei più raffinati scrittori contemporanei, un intellettuale curioso e aperto alle sfide del tempo” – questo il commento del presidente Rai Marinella Soldi e dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. La Capria era nato a Napoli il 3 ottobre 1922.

E anche Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno voluto rendere omaggio al giornalista e scrittore scomparso con alcune parole durante la trasmissione “Estate in diretta”. “Raffaele La Capria purtroppo si è spento e noi vogliamo ricordarlo con questa sua immagine” – così hanno annunciato i due conduttori. Sullo schermo è quindi apparsa una foto di La Capria che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre.