Roberta Capua, dramma in diretta Tv: pubblico in lacrime

Ascolta questo articolo

Roberta Capua, dal fascino innato e di una bellezza senza tempo, da Miss Italia è diventata una conduttrice di successo, amata dai telespettatori per la sua professionalità e compostezza.

Di anni ne son passati tanti da quando si classificò seconda al concorso internazionale Miss Universo. Correva l’anno 1987 e erano gli anni in cui una Roberta giovanissima, faceva l’indossatrice e la modella.

Cosa è accaduto

Ora invece, la bella conduttrice napoletana è al timone dell‘Estate in diretta, versione estiva de La Vita in diretta, il programma di infotainment pomeridiano in onda su Rai 1. Nella puntata del 10 giugno, durante l’intervista a Natasha Stefanenko, Roberta non è riuscita a trattenere la commozione, che traspariva dai suo occhioni nocciola. Ma cosa è accaduto? Prima di partire con l’intervista alla showgirl russa, la Capua ha mandato in onda un servizio che riassumeva la sua carriera. Tra le esperienze in tv c’era anche quella con Fabrizio Frizzi.

Quando la regia è tornata a inquadrare lo studio, la Capua ha detto alla sua ospite: “Abbiamo visto Fabrizio all’inizio. Fammelo ricordare, un pensiero va sempre a lui”. Il ricordo di Fabrizio Frizzi, prematuramente scomparso il 26 marzo 2018, è sempre vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Putroppo Fabrizio non c’è più. L’uomo dei sorrisi, sempre gentile, sorridente, dall’aria accomodante, è stato colpito da un’ emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo, lasciando nel dolore la moglie Carlotta, la figlioletta e il fratello Fabio, oltre a tutti i colleghi e gli amici della sua amata tv, quella in cui per anni è stato e per sempre resterà uno dei più amati conduttori di sempre.

Un momento di crollo emotivo, comprensibilissimo, quello vissuto dalla Capua, che ha proceduto ad intervistare la Stefanenko. La showgirl ha ricordato il rapporto speciale che aveva con il suo papà, del quale da piccola era innamoratissima. E’ stato proprio il padre ad insegnarle a difendersi e a cavarsela da solo. Come sappiamo, dal 1995, la Stefanenko è sposata con un italiano, Luca Sabbioni, che l’ha salutata in collegamento da casa, mentre in studio è arrivata Sasha, la figlia della coppia.