Roberta Buzzone e la sua bellissima dedica d’amore al marito Massimo Marino per festeggiare i due anni di matrimonio

Roberta Bruzzone ha postato sul suo profilo Instagram una bellissima foto che la ritrae con l’abito da sposa accanto al suo amore Massimo Marino. I due si sono infatti sposati nel 2017 con rito civile su una spiaggia di Fregene ma soprattutto dopo un matrimonio fallito alle spalle ed oggi, in occasione del loro anniversario, la criminologa ha voluto dedicare delle bellissime parole al suo amore.

“Amore mio, due anni strepitosi insieme a te. Sei davvero l’unico vero amore della mia vita Massimo Marino” ha infatti scritto la psicologa a corredo della bellissima fotografia. Era stata la stessa Buzzone, proprio due anni fa in una lunga intervista al settimanale “Di Più”, a spiegare quato sia stato difficile rimanere accanto a Massimo quando quest’ultimo era in missione a Kabul.

Roberta Buzzone ha vissuto l’ansia e l’angoscia di un attentato terroristico mentre si trovava al telefono con suo marito per ben due volte e queste cose sono molto difficili non solo da superare ma soprattutto da dimenticare. “È stato un fidanzamento tosto, per due volte ho vissuto in diretta telefonica con Massimo un attentato terroristico. La paura è stata molta perché in quei momenti c’è confusione, la linea salta di continuo e tu non sai se il tuo compagno sta bene, è ferito oppure addirittura morto” ha infatti chiosato Roberta.

Fortunatamente, dopo aver vissuto due durissimi anni in quel di Kabul, Marino è potuto ritornare in Italia e due mesi dopo ha coronato il suo sogno di sposare la sua bella Roberta che, in questi giorni, ha voluto celebrare con lui i bellissimi istanti e ricordi trascorsi insieme a lui. Inutile dire che questo gesto inatteso ha mandato in delirio i tantissimi follower e fan della coppia che immediatamente si sono riversati sui social per complimentarsi con loro.

“Che ci siano per voi 1 milione di questi giorni sempre con lo stesso amore!” e ancora “Tantissimi auguri! Meravigliosa Roberta!” scrivono infatti alcuni utenti ma, ad aggiungersi al coro dei tantissimi fan, anche i compagni di Ballando con le Stelle ovvero Carolyn Smith, Alessandra Tripoli e il giornalista Alberto Matano, che sarà uno dei futuri conduttori de La Vita in Diretta.