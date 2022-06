Roberta Beta, "Vivo così da un anno". Il dramma dell’ex gieffina

Ascolta questo articolo

Correva l’anno 2000 quando, su Canale 5, andava in onda la prima edizione del Grande Fratello, un reality, un esperimento sociale, così venne definito all’epoca, in cui i concorrenti avrebbero dovuto convivere sotto lo stesso tetto, senza mai poter varcare i cancelli della casa più spiata dagli italiani.

Con mille riflettori puntati h24 su di loro, i primi concorrenti sono quelli più ricordati, nonostante il successo dell’esperimento e i diversi conduttori che si sono succeduti nel corso degli anni.

Il dramma di Roberta Beta

In tanti ricorderanno, tra i concorrenti del cast della prima edizione, Roberta Beta, solare, vivace, esuberante, con una parlantina impeccabile, sempre schietta che poteva o essere amata o odiata. Roberta, col suo caschetto biondo mechato, anche quando i riflettori si sono spenti, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, in veste di conduttrice di programmi radiofonici e televisivi.Tutto questo fino alla svolta “politica” quando, nel 2016, si è candidata, non riuscendo nell’impresa, consigliera comunale nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alfio Marchini. I suoi tentativi di sfondare anche in politica non sono andati buon fine e oggi in tanti si chiedono cosa faccia ora per vivere.

Lo scorso anno l’ex gieffina aveva comunicato del furto subito nella sua abitazione, nella quale si erano introdotti dei rapinatori a caccia di preziosi. La Beta, ripercorrendo quei momenti, parlò del suo appartamento messo letteralmente a soqquadro dai malviventi. Dopo quel drammatico episodio, Roberta, in queste ore, ha cercato di spiegare cosa sta accadendo di così forte e preoccupante nella sua vita. Il suo è un grido disperato, una richiesta d’aiuto, condensata in un video di 18 minuti, in cui, apparendo visibilmente provata, ha spiegato a tutti i suoi fan cosa le sta accadendo, preannunciando nella didascalia:“Chiacchierata del sabato mattina…Mi organizzo e la rifacciamo, va bene? Scrivetemi qui sotto di quali argomenti vogliamo parlare per capire quanti punti in comune abbiamo”.

Roberta ha così deciso di raccontare a 360 gradi com’è oggi la sua vita e lo ha fatto via social, con queste parole: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. Inutile fare finta di niente, questo è purtroppo”.