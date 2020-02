Robert Pattinson è l’uomo più bello del mondo secondo la scienza

Robert Pattinson è stato definito l’uomo più bello del mondo. Alcuni ricercatori gli hanno conferito questo titolo in seguito ad uno studio svoltosi seguendo dei criteri scientifici ben precisi. A confermare il risultato di questo studio è stato anche il chirurgo estetico Julian De Silva, asserendo che Robert Pattinson può essere considerato come l’ideale della bellezza perfetta.

Per dare maggiore credito a questa affermazione, il chirurgo ha applicato ai visi dei personaggi famosi la “Golden Ratio of Beauty Phi“, cioè un’equazione che utilizzavano gli antichi greci per misurare la bellezza assoluta. Julian De Silva dirige il Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra e, per questa ricerca, si è avvalso delle più recenti tecniche di mappatura computerizzata sui volti delle star e su un algoritmo.

In merito alla ricerca effetuata, al DailyMail ha dichiarato: “Queste nuovissime tecniche di mappatura computerizzata ci consentono di risolvere qualche mistero rispetto a ciò che rende qualcuno esteticamente bello“. I parametri presi in considerazione nella valutazione sono stati gli occhi, le sopracciglia, il naso, le labbra, il mento, la mascella e la forma del viso.

In base ai criteri esaminati e considerato il fatto che questi elementi hanno riportato la percentuale più alta rispetto ai parametri presi in considerazione, Pattinson si è aggiudicato il titolo di più bello del mondo. Lo studio di De Silva si basa su quello che era il canone estetico degli antichi greci. Per cui questo esperimento può essere considerato come un tentativo di mostrare se i criteri utilizzati in Grecia tremila anni fa sono tuttora validi.

Alla luce del fatto che Robert Pattinson riscuote davvero molto successo nel pubblico femminile, si può ritenere, a prescindere dal calcolo scientifico e matematico basato sui vari punteggi, che i criteri utilizzati dai Greci sono ancora decisamente in voga per ciò che concerne i canoni di bellezza.