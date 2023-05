Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 79 anni

Robert De Niro ha rivelato a sorpresa di essere recentemente diventato di nuovo padre. L’attore americano, iconico grazie a ruoli in film cult quali “C’era una volta in America”, “Il Padrino – Parte Seconda”, “Taxi Driver” e “Toro Scatenato”, solo per citarne alcuni, ha 79 anni ed aveva in precedenza già avuto altri 6 figli.

Lo scoop è arrivato dallo stesso De Niro, che ha svelato la notizia in una intervista con Brittnee Blair di ET Canada, che gli ha menzionato i suoi sei figli, Drena, Raphael, Julian, Elliot, Aaron ed Helen. Robert ha rivelato che la lista si è ora allungata, dicendo “Ne ho in effetti sette…. ho appena avuto un bambino“.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli alla stampa, come ad esempio il nome o il sesso del neonato. Robert, che sta promuovendo il suo ultimo film intitolato “About My Father“, ha continuato a parlare della paternità con la giornalista, dicendo che non si vede come un padre simpatico e aggiungendo che di tanto in tanto non va d’accordo con i suoi figli, specialmente i più giovani.

La star non ha rivelato l’identità della madre del suo ultimo figlio, ma recentemente è stato avvistato fuori a cena con la sua presunta ragazza Tiffany Chen, e mentre i paparazzi li fotografavano mentre raggiungevano la loro auto, una voce ha commentato: “Hey ragazzi, andiamo, è incinta”.

Tiffany è un’istruttrice di Tai Chi e ha incontrato Robert sul set del film del 2015 “Lo stagista inaspettato“, dove lei interpretava un’istruttrice di arti marziali, e l’anno successivo furono avvistati insieme in Spagna. All’epoca l’attore era ancora sposato con la seconda moglie Grace Hightower, dalla quale ha divorziato nel 2018 dopo 20 anni di matrimonio. Le prime notizie ufficiali di una relazione tra Robert e Tiffany risalgono al 2021, mentre le prime foto che i paparazzi hanno scattato alla coppia risalgono al 2022.