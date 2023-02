Robbie Williams: "Volevo convertirmi al giudaismo, ho cambiato idea per la circoncisione"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Quando ero adolescente ero pazza per Robbie Williams, ed ancora oggi trovo che "Escapology" sia uno degli album pop migliori mai realizzati, ma quest'uomo è una continua delusione. Dal suo conclamato odio per l'Italia, alla sua scelta di accettare soldi per cantare in Russia ed in Qatar senza alcuna remora, fino a questi commenti, che sembrano prendere in giro tutto il concetto di giudaismo e di religione in generale, farebbe meglio a stare zitto.