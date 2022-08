Robbie Williams: "Da quando ho mia moglie, non cerco più rapporti con le sconosciute"

Ascolta questo articolo

Robbie Williams nel passato ha abituato il pubblico ai suoi grandi eccessi. Diventato famoso da adolescente nei primi anni ’90 come membro dei Take That, l’artista britannico ha continuato la sua ascesa da solista dopo l’abbandono alla boyband, diventando presto uno dei più famosi ed amati cantanti pop.

La sua carriera è stata però sempre contrassegnata dai problemi della sua vita privata, come le faide pubbliche con l’ex compagno di band Gary Barlow o i fratelli Gallagher, e le dipendenze da alcool, droghe, sesso e cibo. In una intervista con la rivista britannica Grazie, Robbie ha confessato di essere uno “scop**ore“, ma che grazie alla moglie Ayda Field non ha più bisogno di cercare sesso occasionale con le sconosciute.

Nell’intervista, condotta tramite Zoom mentre Robbie era nudo a letto, il cantante di “Angel” si è aperto sulla sua vita familiare, incluso il matrimonio di 12 anni con la moglie ed i loro 4 figli. “È incredibile per qualcuno fatto come me, detto in parole volgari, sono uno scop**ore. Lei mi da tutto quello che voglio“.

L’artista precisa che non parla solo di sesso, aggiungendo che negli anni ’90 “la mia abitudine era fare sesso con le sconosciute. Non sapevo se sarei mai riuscito a rinunciarci. Le dicevo proprio ieri che è speciale che siamo circondati da persone molto attraenti, tutta l’estate, e non ho alcun desiderio di compiere atti nefasti“. Robbie, che è attualmente impegnato nel promuovere il suo nuovo album XXV, un Greatest Hits in uscita il prossimo 9 settembre, ha confessato inoltre che “se avessi un c***o più grande, sarei nudo tutto il tempo“.

Il cantante incontrò Ayda, un’attrice americana, a maggio del 2006, quando lei non aveva idea di chi fosse il cantante. Le nozze avvennero ad agosto del 2010, seguite dalla nascita dei 4 figli della coppia, Theodora, Charlton, Coco e Beau, che hanno rispettivamente 10, 7, 3 e 2 anni. L’artista si trova attualmente ad Ibiza con la famiglia, e sta preparando l’uscita di un film sulla sua vita, intitolato “Better Man” e diretto da Michael Gracey.