Robbie Williams confessa: "Ho rischiato di morire per la dieta a base di pesce"

Robbie Williams ha confessato di aver rischiato la vita a causa di una dieta a base di pesce. Il cantante britannico durante una intervista a Radio X ha svelato il grave rischio corso per la sua salute dopo che aveva iniziato a mangiare pesce due volte al giorno per un lungo periodo di tempo.

“Il dottore mi ha detto che avevo il livello di avvelenamento da mercurio più alto che avesse mai visto“, ha svelato il 46enne. “Lo sapete cosa ho pensato quanto l’ho sentito? ‘Ho vinto!’. Il mio ego funziona così, ‘”Ho il livello più alto, hai detto il più alto? Grazie‘”, ha continuato Robbie, dicendo per scherzo di aver vinto il “Premio Mercurio”.

A salvare Robbie la moglie, l’attrice 41enne Ayda Field, che è fissata con la salute e fa controllare spesso i valori del marito. “Ho testato il mio livello di mercurio perché mia moglie è nevrotica e mi fa fare un sacco di esami in continuazione. E grazie a Dio! Avrei potuto morire di colpo per l’avvelenamento da mercurio e arsenico“, dice Robbie. Il cantante ha immediatamente cambiato stile di vita, passando già dal giorno stesso ad una dieta a base vegetale.

Il mercurio è presente in natura in alti livelli in molti tipi di pesce. Negli esseri umani una presenza troppo alta della sostanza può causare danni al cervello, al cuore, ai reni, ai polmoni e al sistema immunitario, mentre nei bambini può danneggiare gravemente il sistema nervoso.

E’ la seconda volta questa settimana che Williams parla di come la moglie, con la quale sta da 15 anni e condivide 4 figli, gli abbia salvato la vita. “Guardo indietro a questi 15 anni con lei e veramente, lei mi ha dato una vita. Eccomi ad emozionarmi, ma è vero, lo ha fatto,” ha detto il cantante la scorsa settimana al Jonathan Ross Show.