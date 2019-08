Rivoluzione di Meghan Markle: la duchessa stabilisce un record

Oramai Meghan Markle è divenuta oggetto di critiche e pettegolezzi su ogni fronte. Le testate giornalistiche ed i principali tabloid Inglesi, sono sempre pronti a captare le notizie che riguardano la bella duchessa di Sussex, ed ex attrice di Hollywood. Non è bastato infatti abbandonare le telecamere del cinema per allontanarsi dai riflettori, Meghan è divenuta una vera star del gossip internazionale.

Solo qualche giorno fa è stata pesantemente criticata per il suo comportamento, insieme al marito Harry, in vacanza. I due infatti hanno soggiornato qualche giorno ad Ibiza, per spostarsi in seguito a Nizza, ospiti del famoso cantante Elton John. E proprio nella tratta tra Ibiza e Nizza la coppia di coniugi ha subito non poche critiche da parte del pubblico e dagli ambientalisti, in quanto pare abbiano utilizzato come mezzo di trasporto un jet privato dal valore di 20.000 Sterline a tratta.

La concessione da parte della coppia di un volo privato ha scatenato l’ira dei fan e dei sudditi, in quanto i duchi di Sussex sono da sempre forti sostenitori della difesa dell’ambiente, avendo molto a cuore anche il tema del riscaldamento globale; proprio loro, consapevoli delle enormi quantità di anidride carbonica che è in grado di rilasciare un aereo, si concedono il lusso di viaggiare in jet privato.

Nonostante l’annuncio di chiarificazione effettuato da Elton John, affermando che in realtà il costo del jet è stato offerto interamente dal cantante, questo non è bastato per placare le polemiche nei confronti della coppia. E sempre in tema di critiche, pare che questa volta invece Meghan ed Harry abbiano stabilito un nuovo record.

Nella formazione del loro staff, pare che vi siano solo donne; le assunzioni fatte da Meghan infatti, sono state incentrate unicamente sul sesso femminile. Questa è una chiara prova della politica femminista da parte della Markle, da sempre sostenitirice del potere delle donne. Il record è stato stabilito in quanto è stato un caso davvero unico.

L’ultima donna assunta sembra essere Fiona Mcilwham, preceduta da Heather Wong, vice segretario privato dei Sussex, ed in passato ha anche lavorato presso l’amministrazione Obama, e Sara Latham, precedentemente a capo delle pubbliche relazioni dei Duchi. Una vera e propria dichiarazione di intenti, mirata e precisa, un chiaro messaggio che ha voluto trasmettere la Markle circa la sua reale posizione nei confronti della figura femminile. A riprova del fatto arriva anche la copertina di Vougue UK di Settembre, progettata interamente da Meghan, che riguarda prettamente le icone femminili che hanno dato un notevole contributo nella storia dell’umanità.