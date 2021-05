Ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? A 13 anni dalla rottura, i due si incontrano in segreto

Il gossip americano si prepara al ritorno di “Bennifer”. Jennifer Lopez e Ben Affleck, entrambi single contemporaneamente per la prima volta da anni, si stanno infatti incontrando in segreto, ed i paparazzi sono riusciti a scattare foto dell’attore che lascia la casa della Lopez il 28 Aprile.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, soprannominati “Bennifer” dai tabloid americani, furono una delle coppie più paparazzate e discusse dei primi anni 2000. I due si incontrarono nel 2002 sul set del film “Gigli”, un enorme flop commerciale all’epoca, e Ben comparve nel video musicale di Jennifer per la canzone “Jenny from the Block”. Il fidanzamento arrivò a Novembre del 2002, ma dopo che i tradimenti di Ben divennero pubblici, i due si lasciarono a gennaio del 2004.

Ben in seguito diventò parte della coppia soprannominata “Bennifer 2.0”, fidanzandosi e sposando la collega di “Daredevil” e “Pearl Harbor” Jennifer Garner, con la quale è stato sposato dal 2005 al 2015 e con la quale ha avuto tre figli. Anche questa relazione è naufragata a causa del tradimento di Ben, che ebbe una relazione clandestina con la tata dei sui bambini Christine Ouzounian. A gennaio Ben si è lasciato dalla giovane attrice Ana de Armas, che frequentava dal 2019.

Jennifer ha invece sposato nel 2004 il cantante Marc Anthony, dal quale ha avuto due gemelli Max ed Emme, prima del divorzio amichevole avvenuto nel 2014. Recentemente è stata fidanzata con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, che ha lasciato poche settimane fa dopo 4 anni insieme dopo aver scoperto che aveva scambiato messaggi in segreto con una star dei reality.

Adesso secondo quanto riportato dall’autorevole “Page Six”, i due si sono incontrati frequentemente nelle ultime settimane. “La sicurezza lo preleva in una location vicina dove poi lo riaccompagna, dopo aver passato alcune ore a casa di lei“, conferma una fonte. I fan della coppia però potrebbero illudersi per niente. La fonte infatti precisa: “Sono amici, lo sono sempre stati“, apparentemente fermando ogni speculazione che ci sia qualcosa di più tra i due famosi ex.

Nonostante la tumultuosa e pubblica rottura, i due sono rimasti in buoni rapporti, e Ben ha recentemente parlato di Jennifer ad InStyle in un profilo sulla Lopez, dicendo: “E’ la persona che lavora più duramente che abbia mai incontrato in questo business. Dove tiene la fontana della giovinezza? Perché ha lo stesso aspetto che aveva nel 2003 ed io invece nei miei giorni migliori dimostro una quarantina di anni?”.