Rita Rusic sfoggia un fisico invidiabile in un video su Instagram

Rita Rusic mostra un fisico invidiabile. L’ex mogie di Vittorio Cecchi Gori il 16 maggio compirà 60 anni e ancora oggi è una bellissima donna. Nel suo video pubblicato su Instagram si vede come la Rusic sia ancora una splendida donna e le sue immagini sexy hanno mandato in estasi i suoi fan.

Per Rita il tempo sembra non essere passato e l’attrice rivela con orgoglio la sua età, confessando di non aver sentito il peso dei suoi quasi 60 anni. In un’intervista al settimanale “Chi“, che per questa occasione le ha dedicato anche una copertina, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita passata.

La Rusic ha detto di essere felice di aver raggiunto questa soglia in forma perfetta e ha rivelato che in realtà oggi si sente più giovane di prima. Di origini croate, ha rivelato di aver lasciato la sua famiglia a 15 anni, poi ha conosciuto Vittorio Cecchi Gori a 20 anni e si è sposata con lui qualche anno dopo. E’ diventata subito mamma e ha lavorato nell’azienda del marito con grande impegno.

A 30 anni era già una produttrice affermata e apprezzata e quindi in tutto quel tempo non ha potuto dedicarsi completamente a se stessa. Poi è arrivata la separazione da Vittorio, ma lei gli è rimasta accanto a lungo, nonostante tutto. Poi qualcosa è cambiato, ha cominciato a dedicarsi di più a se stessa e questo le ha fatto riscoprire quanto fosse bello mantenersi giovane e in forma.

Ad oggi la Rusic è spesso accompagnata da giovani bellissimi e palestrati, che vedono in lei una donna bellissima e seducente e nel video su Instagram, in effetti, lo ha dimostrato. Tanti i commenti arrivati per la sua bellezza e la sua sensualità, che Rita ha accettato con grande piacere.