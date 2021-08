Rita Rusic insieme al suo nuovo fidanzato: la polemica sul web a causa dell’età

Non di certo una novità che la famosa attrice e produttrice, Rita Rusic, ex moglie del noto produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, non disprezzi intrattenere delle relazioni amorose con uomini più giovani di lei (ricordiamo che la Rusic oggi ha 61 anni). Non è passato poi troppo tempo infatti da quella relazione amorosa intrattenuta con Ricardo Oliveros.

All’epoca dei fatti lo stesso Oliveros venne soprannominato dalla stampo il toy boy della Rusic, vista la grande differenza d’età tra i due, ma al tempo fu la diretta interessata a chiarire che si trattava comunque di una persona adulta e che di certo non si era fidanzata con un ragazzino.

Rita Rusic insieme alla sua nuova fiamma e la pioggia di critiche

Oggi Rita ci riprova; di recente infatti la donna è stata immortalata in spiaggia in compagnia della sua nuova fiamma. Non si conosce ancora il nome dell’uomo, ma occhio e croce tra i due ci sono tanti anni di differenza. Dalla foto l’uomo appare essere di bella presenza, alto e prestante.

Ovviamente anche a questo giro la donna si è ritrovata nel bel mezzo di una bufera mediatica. In tanti infatti ha criticato l’ex partecipante del “Grande Fratello Vip” per la sua scelta amorosa, tanto che alcuni hanno persino insinuato che l’uomo in questione potrebbe persino essere suo figlio, considerata l’ampio divario generazionale.

I fan fanno ovviamente riferimento a Mario, secondogenito che Rita ha avuto da Vittorio Cecchi Gori. Non solo critiche ha ricevuto Rita, ma anche complimenti e felicitazioni, come i messaggi accorati di Fernanda Lessa o di Clizia Incorvaia e persino anche di Riccardo Signoretti. Insomma sembra che anche a questo giro la Rusic sia riuscito a dividere il web in due, tra chi critica la scelta amorosa della donna e chi invece si complimento vivamente per la sua voglia di rimettersi in discussione in amore.