Rita Rusic confessa: "Sono andata da uno psichiatra dopo aver subito un furto"

Rita Rusic si è distinta per essere stata una delle protagoniste indiscusse della trasmissione “Grande Fratello Vip“, facendo conoscere la propria personalità al pubblico. Recentemente ha preso parte a una diretta su Instagram, nel corso della quale ha rivelato uno dei momenti più difficili della propria vita. Ha voluto raccontare ai follower un lato inaspettato della propria personalità.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo dell’ex consorte del produttore Vittorio Cecchi Gori, la quale ha affermato: “Sono stata seguita per due mesi”. Durante la diretta Instagram la Rusic ha spiegato che, nonostante il proprio carattere energico, ha dovuto fare i conti con un periodo molto delicato che ha segnato la sua esistenza.

La produttrice ha raccontato un periodo negativo e drammatico: “Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci”. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha messo al corrente il pubblico di una vicenda drammatica, ricordando il periodo nel quale sono state fondamentali le sedute da uno psichiatra.

Rita Rusic ha fatto le seguenti rivelazioni: “Ho vissuto momenti difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente”. Ha ricordato la grave situazione che l’ha costretta a rivolgersi a uno psichiatra, rivelandone i motivi.

Queste le parole della Rusic: “La volta più grave è quando sono andata da uno psichiatra, perchè ho subito un furto in America”. L’ex consorte di Cecchi Gori ha posto l’accento sulle sensazioni provate dopo quella rapina: “In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti, mi sono sentita tanto vulnerabile”. Infine ha parlato delle paure provate dopo aver scoperto di essere stata seguita per due mesi.